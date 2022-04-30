На Донеччині українські розвідники знищили російський безпілотник
На Донеччині українські військові збили БПЛА "Орлан-10" російського МНС
Про це повідомило у фейсбуці ОК "Схід".
"На Донеччині воїни-розвідники угруповання Об’єднаних сил успішно нищать ворожі багатоцільові безпілотні авіаційні комплекси російських окупантів «Орлан-10"", - ідеться в дописі.
БПЛА належав російському МНС.
- 29 квітня в зоні ООС українські військові знищили 7 ворожих безпілотників.
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