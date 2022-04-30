На Донеччині українські розвідники знищили російський безпілотник

Про це повідомило у фейсбуці ОК "Схід".



"На Донеччині воїни-розвідники угруповання Об’єднаних сил успішно нищать ворожі багатоцільові безпілотні авіаційні комплекси російських окупантів «Орлан-10"", - ідеться в дописі.



БПЛА належав російському МНС.



29 квітня в зоні ООС українські військові знищили 7 ворожих безпілотників.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb