У зоні ООС українські захисники відбили 14 ворожих атак та знищили 11 танків та 7 безпілотників
Упродовж поточної доби, 29 квітня, на Донецькому та Луганському напрямках військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 14 атак ворога та завдали значних втрат російським окупантам
Про це повідомляє ООС.
Зокрема українські захисники знищили 11 танків, 7 артилерійських систем, 27 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину та 14 автомобілів ворога.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак та 7 безпілотних літальних апаратів.
- Нагадаємо, за добу оперативно-тактичне угруповання "Схід" знищило 173 окупантів та 4 танки
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