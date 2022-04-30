У зоні ООС українські захисники відбили 14 ворожих атак та знищили 11 танків та 7 безпілотників

Про це повідомляє ООС.

Зокрема українські захисники знищили 11 танків, 7 артилерійських систем, 27 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину та 14 автомобілів ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак та 7 безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, за добу оперативно-тактичне угруповання "Схід" знищило 173 окупантів та 4 танки

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