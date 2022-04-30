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За добу оперативно-тактичне угруповання "Схід" знищило 173 окупантів та 4 танки

30 квітня, 2022 субота
00:25
війна з Росією

Протягом доби, 29 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснивши 4 атаки зазнали значних втрат, зокрема, українські захисники знищили 173 окупантів

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Також зазначається, що було ліквідовано: 4 танки, 6 БМП, 2 БТР, 13 АТТ, 5 артилерійських систем, 2 мінометних розрахунків та 5 БПЛА.

  • Нагадаємо, ЗСУ навмисно зруйнували залізничний міст на Донеччині, а у річку звалився російський поїзд

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ЗСУ
окупанти
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