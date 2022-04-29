ЗСУ підірвали залізничний міст на Донеччині: у річку звалився російський поїзд з вантажними вагонами
ЗСУ навмисно зруйнували залізничний міст на Донеччині, а у річку звалився російський поїзд
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на пресслужбу ООС.
"Російський потяг пішов за кораблем! На Донеччині військові підірвали залізничний міст. Українські бійці навмисно зруйнували залізничний міст Лиман-Райгородок через річку Сіверський Донець", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє CNN, знімок із супутника Sentinel-2 Європейського космічного агентства показує, що у четвер міст був ще неушкоджений.
На ролику, який поширили у Центрі, можна помітити російський потяг з вантажними вагонами.
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