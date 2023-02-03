На Донеччині від рук росіян загинув мирний житель, 8 отримали поранення
За минулу добу російські війська убили мирного жителя та ще 8 зазнали поранень унаслідок дій РФ
Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
2 лютого росіяни вбили 1 жителя Краматорська.
Ще 8 людей на Донеччині дістали поранення. Зокрема, у Краматорську 6 жителів і 2 в Бахмуті.
Загалом унаслідок дій РФ на території області загинуло 1343 українці та 2969 зазнали поранень.
Нині встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха неможливо.
- Під час обстрілу міста Бахмут на Донеччині в четвер отримали поранення двоє норвезьких волонтерів-медиків Сандер Сьорсвен Трелвік і Сімон Йонсен.
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