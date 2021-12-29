На Донеччині виявили застреленого військового-контрактника: САП розпочала розслідування

Про це повідомляє пресцентр САП.



За попередньою інформацією, старший солдат, старший оператор протитанкового відділення роти вогневої підтримки однієї з військових частин, перебуваючи на бойовому чергуванні, покінчив життя самогубством, вистріливши в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення служби.



Чоловік 1985 року народження був родом із Запоріжжя.



Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".



Також слідство розглядає умисне вбивство, доведення до самогубства й порушення правил поводження зі зброєю.

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