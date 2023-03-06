На Донеччині за минулу добу росіяни убили мирного жителя, п'ятеро поранені
За добу 5 березня на території Донецької області внаслідок дій російського війська загинула людина, п'ятеро отримали поранення
Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За 5 березня росіяни вбили одного жителя міста Бахмут. Також там троє українців зазнали ушкоджень.
Ще по одній людині постраждали у Вугледарі та Іванівському.
Нині встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха неможливо.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинуло 1399 мирних жителів. Щонайменше 3131 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив очільник області.
- Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців Бахмута негайно евакуюватися: місто надалі перебуває під обстрілами
- У Бахмуті Донецької області, де тривають активні бойові дії, все ще залишаються близько 4500 мирних жителів, серед них 48 дітей.
- Міністерство реінтеграції України пропонує примусово евакуювати дітей із зони бойових дій і збройних конфліктів.
- За добу 4 березня від дій російських загарбників загинули двоє мирних мешканців Бахмута на Донеччині, ще 7 людей в області дістали поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.41
Купівля 38.41Продаж 39.31
-
EUR
Купівля 40.21Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе