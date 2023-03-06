Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За 5 березня росіяни вбили одного жителя міста Бахмут. Також там троє українців зазнали ушкоджень.

Ще по одній людині постраждали у Вугледарі та Іванівському.

Нині встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха неможливо.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинуло 1399 мирних жителів. Щонайменше 3131 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив очільник області.