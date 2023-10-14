Вони зробили якісні укріп-райони по всій лінії фронту, і зараз навалою хочуть прорвати оборону по Донецькому напрямку і взяти Авдіївку.

Навала, що відбулась 10-11 жовтня розбита. З моїх особистих джерел - зараз переповнені Донецькі морги та лікарні. Точну кількість втрат ворога - не скажу. Але це точно сотні, лише за одну добу.

Під Авдіївкою сконцентровані наші найкращі бригади - командири цих бригад супер досвідчені полководці - одні з кращих у світі, без перебільшень.

В принципі, завдяки їх організації оборони, ворог стриманий.

Але мова не в одному, проблемному, для нас дні. Та не у відбитті декількох ворожих атак.

Мова про те, що тиск на Авдіївку буде завжди. Ворог хоче взяти її за будь-яку ціну. Єдина можливість зупинити - це розбивати навали орків, що робити вкрай важко.

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Щодо нашого підрозділу - то взагалі в нас по плану мали б бути навчання. Але плани трохи змінились і просто зараз інструктори, з фонду Dignitas Fund, планують разом з нами операції по ударних дронах. На практиці, в бойових умовах - навчання набагато краще засвоюються.

І ще раз скажу на останок - що нам потрібна всенародна підтримка і увага. Не можна розслаблятись. Ворог піде в атаку знову - питання лише у часі. Треба прокинутись від заколисування, що все добре та забути про суперечки.

Можливо, ці битви за Авдіївку - одні з вирішальних!

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Про автора: Єгор Фірсов, військовослужбовець ЗСУ, народний депутат України VII та VIII скликань

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