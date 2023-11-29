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На дорогах Одещини зняли всі обмеження, запроваджені через негоду

29 листопада, 2023 середа
08:45
Суспільство сніг

В Одеській області скасували всі обмеження на трасах, що були введені внаслідок негоди

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

"До уваги водіїв! З 8-ї години ранку 29 листопада знято обмеження по всій протяжності автомобільної дороги Одеса - Кучурган", - йдеться у повідомленні.

Раніше для всіх транспортних засобів уже було відкрито ділянки:

  • на автодорозі М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест), км 11+920 - км 307+379;
  • на автодорозі М-05 Київ – Одеса, км 274+435 – км 466+700;
  • на автодорозі М-28 Одеса – Южне – /М-14/ (Об’їзд м. Одеси), км 3+450 – км 28+315.

Таким чином, усі обмеження, які були внаслідок негоди, знято.

  • У неділю, 26 листопада, Одесу та область засипало снігом, на дорогах утворилася ожеледиця. Через погіршення погоди на трьох трасах регіону перекрили рух для транспорту. Негода спричинила низку аварій, внаслідок яких є перші постраждалі, школи перевели на дистанційне навчання.
  • Станом на 20:00 понеділка, 27 листопада, на території України залишалися знеструмленими 882 населені пункти в 12 областях, рух транспорту перекрили на 10 автодорогах.
  • В Одесі повідомляли про трьох людей, яких виявили мертвими на різних вулицях міста. 
  • Станом на ранок 28 листопада через складні метеоумови залишалися знеструмленими 599 населених пунктів. Найскладніша ситуація була в Миколаївській, Одеській, Сумській і Херсонській областях.  
  • Унаслідок снігопадів та сильних вітрів в Україні загинули 10 людей, ще 23 постраждали - серед них є діти. Знеструмленими залишаються понад 400 населених пунктів, на 8 автодорогах перекритий рух.
дороги
негода
Одещина
погода в Україні
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