На дорогах Одещини зняли всі обмеження, запроваджені через негоду
В Одеській області скасували всі обмеження на трасах, що були введені внаслідок негоди
Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.
"До уваги водіїв! З 8-ї години ранку 29 листопада знято обмеження по всій протяжності автомобільної дороги Одеса - Кучурган", - йдеться у повідомленні.
Раніше для всіх транспортних засобів уже було відкрито ділянки:
- на автодорозі М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест), км 11+920 - км 307+379;
- на автодорозі М-05 Київ – Одеса, км 274+435 – км 466+700;
- на автодорозі М-28 Одеса – Южне – /М-14/ (Об’їзд м. Одеси), км 3+450 – км 28+315.
Таким чином, усі обмеження, які були внаслідок негоди, знято.
- У неділю, 26 листопада, Одесу та область засипало снігом, на дорогах утворилася ожеледиця. Через погіршення погоди на трьох трасах регіону перекрили рух для транспорту. Негода спричинила низку аварій, внаслідок яких є перші постраждалі, школи перевели на дистанційне навчання.
- Станом на 20:00 понеділка, 27 листопада, на території України залишалися знеструмленими 882 населені пункти в 12 областях, рух транспорту перекрили на 10 автодорогах.
- В Одесі повідомляли про трьох людей, яких виявили мертвими на різних вулицях міста.
- Станом на ранок 28 листопада через складні метеоумови залишалися знеструмленими 599 населених пунктів. Найскладніша ситуація була в Миколаївській, Одеській, Сумській і Херсонській областях.
- Унаслідок снігопадів та сильних вітрів в Україні загинули 10 людей, ще 23 постраждали - серед них є діти. Знеструмленими залишаються понад 400 населених пунктів, на 8 автодорогах перекритий рух.
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