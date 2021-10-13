На дорогах України запрацювали понад 200 камер фіксації порушень ПДР. СПИСОК МІСЦЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.



Згідно з повідомленням, в Україні з 13 жовтня працюватиме 201 комплекс автофіксації.



"З 13 жовтня на автомобільних дорогах міст Кременчук, Черкаси, Луцьк, Львів та Вінницької, Волинської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Рівненської, Чернігівської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі", - йдеться у повідомленні.



Відтак, у Кременчуку один комплекс буде розташовані за адресою 274 квартал, 4 напрямок спрямування приладу просп. Полтавський.



У Черкасах - просп. Хіміків, 50 напрямок спрямування приладу вул. Чорновола.



У Луцьку:

вул. В’ячеслава Чорновола, 17 напрямок спрямування приладу вул. Петра Маха.

вул. Ковельська, 144 напрямок спрямування приладу вул. Старицького.

вул. Ковельська, 147 напрямок спрямування приладу вул. Лєскова.

вул. Конякіна, 18-А напрямок спрямування приладу вул. Ківерцівська.

вул. Стрийська, 292 напрямок спрямування приладу. вул. Івана Павла ІІ.

вул. Василя Стуса, 39 напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини.

вул. Шевченка, 313 напрямок спрямування приладу вул. Івана Величковського.

на 651 км+922 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Слов’янськ.

на 621 км+111 автодороги М-14 напрямок спрямування с. Комишувате.

на 681 км+488 автодороги Н-08 напрямок спрямування м. Маріуполь.

на 6 км+817 автодороги Н-20 напрямок спрямування м. Краматорськ.

на 183 км+107 автодороги Н-20 напрямок спрямування м. Маріуполь.

на 279 км+345 автодороги М-18 у напрямку м. Запоріжжя.

на 276 км+252 автодороги М-18 у напрямку м. Харків.

на 263 км+637 автодороги М-18 у напрямку м. Запоріжжя.

на 340 км+202 автодороги М-06 у напрямку с. Панталія.

на 371 км+971 автодороги М-06 у напрямку м. Львів.

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У Львові:У Вінницькій області - на 376 км+261 автодороги М-30 напрямок спрямування м. Хмельницький.У Волинській області - на 19 км+098 автодороги Н-22 напрямок спрямування м. Володимир-Волинський.У Донецькій області:У Запорізькій області:У Миколаївській області - на 191 км+346 автодороги Н-24 у напрямку м. Миколаїв.У Рівненській області:У Чернігівській області - на 11 км+903 автодороги Н-27 у напрямку м. Мена.