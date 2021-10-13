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Головна Економіка На дорогах України запрацювали понад 200 камер фіксації порушень ПДР. СПИСОК МІСЦЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

На дорогах України запрацювали понад 200 камер фіксації порушень ПДР. СПИСОК МІСЦЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

13 жовтня, 2021 середа
10:00
Економіка

На дорогах України з 13 жовтня запрацював 201 комплекс автофіксації порушень правил дорожнього руху

Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Згідно з повідомленням, в Україні з 13 жовтня працюватиме 201 комплекс автофіксації. 

"З 13 жовтня на автомобільних дорогах міст Кременчук, Черкаси, Луцьк, Львів та Вінницької, Волинської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Рівненської, Чернігівської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі", - йдеться у повідомленні.

Відтак, у Кременчуку один комплекс буде розташовані за адресою 274 квартал, 4 напрямок спрямування приладу просп. Полтавський.

У Черкасах - просп. Хіміків, 50 напрямок спрямування приладу вул. Чорновола.

У Луцьку: 

  • вул. В’ячеслава Чорновола, 17 напрямок спрямування приладу вул. Петра Маха.
  • вул. Ковельська, 144 напрямок спрямування приладу вул. Старицького.
  • вул. Ковельська, 147 напрямок спрямування приладу вул. Лєскова.
  • вул. Конякіна, 18-А напрямок спрямування приладу вул. Ківерцівська.
У Львові: 
  • вул. Стрийська, 292 напрямок спрямування приладу. вул. Івана Павла ІІ.
  • вул. Василя Стуса, 39 напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини.
  • вул. Шевченка, 313 напрямок спрямування приладу вул. Івана Величковського.
У Вінницькій області - на 376 км+261 автодороги М-30 напрямок спрямування м. Хмельницький.

У Волинській області - на 19 км+098 автодороги Н-22 напрямок спрямування м. Володимир-Волинський.

У Донецькій області: 
  • на 651 км+922 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Слов’янськ.
  • на 621 км+111 автодороги М-14 напрямок спрямування с. Комишувате.
  • на 681 км+488 автодороги Н-08 напрямок спрямування м. Маріуполь.
  • на 6 км+817 автодороги Н-20 напрямок спрямування м. Краматорськ.
  • на 183 км+107 автодороги Н-20 напрямок спрямування м. Маріуполь.
У Запорізькій області: 
  • на 279 км+345 автодороги М-18 у напрямку м. Запоріжжя.
  • на 276 км+252 автодороги М-18 у напрямку м. Харків.
  • на 263 км+637 автодороги М-18 у напрямку м. Запоріжжя.
У Миколаївській області - на 191 км+346 автодороги Н-24 у напрямку м. Миколаїв.

У Рівненській області:
  • на 340 км+202 автодороги М-06 у напрямку с. Панталія.
  • на 371 км+971 автодороги М-06 у напрямку м. Львів.
У Чернігівській області - на 11 км+903 автодороги Н-27 у напрямку м. Мена.

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