На Філіппінах через землетрус поранено щонайменше 36 людей і закрито міжнародний аеропорт
Увечері 25 жовтня на Філіппінах зафіксували землетрус, унаслідок якого щонайменше 36 людей зазнали поранень
Про це повідомляє ABC News.
У вівторок ввечері Філіппінський інститут вулканології та сейсмології повідомив, що на Філіппінах зафіксували землетрус. Його магнітуда дорівнювала 6,4, а його центр розміщувався в 9 км на північний захід від міста Лагаян у провінції Абра на глибині 11 км. Поштовхи відчувалися навіть у понад 400 км від епіцентру землетрусу.
Унаслідок стихійного лиха в провінції Абра було травмовано 10 людей, а в провінції Ілокос-Норте - щонайменше 26. Також зазнав пошкоджень міжнародний аеропорт в Ілокос-Норте, через що його зачинили.
Крім того, у місті Батак з місцевої лікарні евакуювали частину пацієнтів. Це сталося після того, як частина стелі у відділенні інтенсивної терапії впала внаслідок землетрусу. Також у місті призупинили роботу школи на час, поки інженери оцінюватимуть ступінь пошкодження будівель. У провінції Абра також було пошкоджено столітню церкву. У ній обвалилися дзвіниці.
Зазначають також, що на Філіппінах пошкоджено лінію електропередач, мости та дороги у віддалених від епіцентру земллетру провінціях країни.
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