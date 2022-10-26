На Філіппінах через землетрус поранено щонайменше 36 людей і закрито міжнародний аеропорт

Про це повідомляє ABC News.

У вівторок ввечері Філіппінський інститут вулканології та сейсмології повідомив, що на Філіппінах зафіксували землетрус. Його магнітуда дорівнювала 6,4, а його центр розміщувався в 9 км на північний захід від міста Лагаян у провінції Абра на глибині 11 км. Поштовхи відчувалися навіть у понад 400 км від епіцентру землетрусу.

Унаслідок стихійного лиха в провінції Абра було травмовано 10 людей, а в провінції Ілокос-Норте - щонайменше 26. Також зазнав пошкоджень міжнародний аеропорт в Ілокос-Норте, через що його зачинили.

Крім того, у місті Батак з місцевої лікарні евакуювали частину пацієнтів. Це сталося після того, як частина стелі у відділенні інтенсивної терапії впала внаслідок землетрусу. Також у місті призупинили роботу школи на час, поки інженери оцінюватимуть ступінь пошкодження будівель. У провінції Абра також було пошкоджено столітню церкву. У ній обвалилися дзвіниці.

Зазначають також, що на Філіппінах пошкоджено лінію електропередач, мости та дороги у віддалених від епіцентру земллетру провінціях країни.