На Філіппінах розбився літак ВПС з 85 людьми на борту
Ранком неділі, 4 липня 2021 року, на Філіппінах зазнав авіакатастрофи літак національних Військово-повітряних сил
На його борту перебували щонайменше 85 осіб, інформує Еспресо.TV.
За словами начальника Збройних сил Філіппін, на які посилається Associated Press, йдеться про військовий літак С-130, який перевозив військовослужбовців.
Трагедія сталася через посадку за умов відсутності злітно-посадкової смуги.
Наразі відомо про 40 врятованих.
"Рятувальники зараз на місці, ми молимося, щоб врятувати якомога більше життів", - сказав начальник штабу Збройних сил Філіппін Сіріліто Собежан.
За інформацією неназваного місцевого командира, на місці катастрофи знайшли 17 тіл, але ця кількість, вочевидь, зростатиме.
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