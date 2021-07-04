На Філіппінах розбився літак ВПС з 85 людьми на борту

На його борту перебували щонайменше 85 осіб, інформує Еспресо.TV.



За словами начальника Збройних сил Філіппін, на які посилається Associated Press, йдеться про військовий літак С-130, який перевозив військовослужбовців.



Трагедія сталася через посадку за умов відсутності злітно-посадкової смуги.



Наразі відомо про 40 врятованих.



"Рятувальники зараз на місці, ми молимося, щоб врятувати якомога більше життів", - сказав начальник штабу Збройних сил Філіппін Сіріліто Собежан.



За інформацією неназваного місцевого командира, на місці катастрофи знайшли 17 тіл, але ця кількість, вочевидь, зростатиме.





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