Про це інформує Reuters.

Зазначається, що щонайменше 64 людини отримали поранення. Крім того, було пошкоджено 173 будівлі, багато з них у провінції Абра, що за 11 км від епіцентру землетрусу.



За даними державного сейсмологічного агентства, у цьому районі було зареєстровано понад 200 підземних поштовхів, також повідомлялося про 58 зсувів.



"Попри сумні повідомлення про збитки, спричинені землетрусом, ми гарантуємо швидку допомогу постраждалим від цього лиха", — заявив президент країни Фердинанд Маркос-молодший у Facebook.



Землетрус стався поблизу політичної фортеці родини Маркос.



Як відомо, Філіппіни схильні до стихійних лих і розташовані на сейсмічно активному тихоокеанському "Вогняному кільці", смузі вулканів і ліній розломів, що дугою огинають край Тихого океану.



Землетруси тут трапляються часто. Крім того, щороку стається в середньому 20 тайфунів, деякі з яких викликають смертоносні зсуви.