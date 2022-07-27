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На Філіппінах стався потужний землетрус, щонайменше 5 людей загинули

27 липня, 2022 середа
21:01
Світ

На північному філіппінському острові Лусон стався потужний землетрус магнітудою 7,1, у результаті чого загинули щонайменше п'ять людей та були пошкоджені будівлі

Про це інформує Reuters.

Зазначається, що щонайменше 64 людини отримали поранення. Крім того, було пошкоджено 173 будівлі, багато з них у провінції Абра, що за 11 км від епіцентру землетрусу.

За даними державного сейсмологічного агентства, у цьому районі було зареєстровано понад 200 підземних поштовхів, також повідомлялося про 58 зсувів.

"Попри сумні повідомлення про збитки, спричинені землетрусом, ми гарантуємо швидку допомогу постраждалим від цього лиха", — заявив президент країни Фердинанд Маркос-молодший у Facebook.

Землетрус стався поблизу політичної фортеці родини Маркос.

Як відомо, Філіппіни схильні до стихійних лих і розташовані на сейсмічно активному тихоокеанському "Вогняному кільці", смузі вулканів і ліній розломів, що дугою огинають край Тихого океану.

Землетруси тут трапляються часто. Крім того, щороку стається в середньому 20 тайфунів, деякі з яких викликають смертоносні зсуви.

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