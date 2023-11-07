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На форумі Re:Open Zakarpattia 2023 обговорять ідеї для розвитку регіону та шлях України до НАТО і ЄС

7 листопада, 2023 вiвторок
10:08

Форум ідей та рішень Re:Open Zakarpattia 2023 відбудеться 10-11 листопада. Цього року форум пройде вже вчетверте поспіль

Re:Open Zakarpattia – це форум ідей та рішень для розвитку Закарпатської області як мультикультурного фронтиру та мосту України до ЄС та НАТО.

Форум є незалежним дискусійним майданчиком для тих, хто виробляє та ухвалює рішення. Re:Open Zakarpattia ініційований та проводиться ГО "Інститут Центральноєвропейської Стратегії" в партнерстві з представниками громадянського суспільства, органами державної влади, міжнародними партнерами та бізнесом. 

Еспресо – інформаційний партнер заходу.

Фокусом Re:Open Zakarpattia 2023 стане людиноцентричність у стійкості та реконструкції України.

Організатори запрошують до дискусії про Закарпаття, яке переродилося разом з усією країною за останні 9 років, а також про те, що може і має зробити цей регіон, аби Україна вистояла та перемогла сьогодні, одночасно реконструювалася та інтегрувалася в ЄС і НАТО.

За 3 попередні роки у форумі взяли участь провідні українські та іноземні політики, підприємці, публічні інтелектуали, експерти, дипломати, керівники регіонів та мери міст, військові, волонтери, екологи, журналісти, зокрема віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна, депутати Європейського парламенту Міхаель Ґалер, Віола фон Крамон та Андрюс Кубіліус, голова Державного агентства відновлення та розвитку Мустафа Найєм, лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук.

Re:Open Zakarpattia 2023 пройде в оффлайн режимі 10-11 листопада біля Ужгорода згідно з усіма вимогами безпеки та військового стану.

Інститут Центральноєвропейської Стратегії (The Institute for Central European Strategy, ICES) – це громадська організація, яка заснована в 2019 році та втілює проєкти у сфері аналітики, просвіти, розвитку медіа, протидії дезінформації та гібридним загрозам, місцевого самоврядування, транскордонної співпраці, адвокації реформ, консультування, культурної дипломатії тощо. Інститут працює одночасно на регіональному (Закарпаття, Буковина, Одещина), національному та міжнародному (Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Румунія) рівнях.

Суспільство
Вступ в ЄС
вступ до НАТО
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