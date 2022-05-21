На форумі у Давосі діятиме Українській дім. Виступатимуть урядовці, бізнесмени, Олег Сенцов і Тімоті Снайдер
Під час щорічного Всесвітнього економічного форуму, що відбудеться наступного тижня у швейцарському Давосі, у спеціально облаштованому Українському домі виступатимуть відомі люди з України та світу. Частина виступів буде у віртуальному форматі
Про це йдеться на офіційній сторінці Українського дому в Давосі.
Український дім в Давосі буде відкритим для відвідувачів з 12:00 понеділка, 23 травня, до 22:00 середи, 25 травня у центрі міста за адресою: Променад, 63.
Приміщення безкоштовно надала громада Давосу.
"Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська будуть ключовими спікерами Українського дому в Давосі. До першої пари країни приєднаються урядовці та світові політики, громадянські активісти та міжнародні економісти, провідні підприємці, журналісти та прихильники вільної України", - зазначається у повідомленні.
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До них долучаться українські урядовці Денис Шмигаль, Михайло Федоров, Юлія Свириденко, Дмитро Кулеба, очільники "Нафтогазу" Юрій Вітренко й Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.
Також очікуються виступи кінорежисера, письменника, колишнього політв'язня Кремля, а нині учасника війни з Росією Олега Сенцова й американського історика, професора Єльського університету Тімоті Снайдера.
"Цього року ми докладемо максимум зусиль, щоб Україну почули на світовій арені, та організуємо в Українському домі важливий та своєчасний діалог, метою якого буде подальше об’єднання та координація заходів міжнародної спільноти", - заявила виконавча директорка Українського дому в Давосі Алекса Чопівська.
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