Цьогоріч на форум у Давосі не запросили жодного росіянина , - NZZ am Sonntag
На першій за два роки пандемії COVID-19 очної щорічної сесії ВЕФ у Давосі "в списку учасників Форуму навряд чи будуть політичні чи бізнесові лідери з Росії"
Про це повідомляє швейцарська німецькомовна газета NZZ am Sonntag, інформує Еспресо.TV.
"ВЕФ не тільки не запросив до участі росіян, що потрапили під санкції, але й вперше з часів Горбачова, ймовірно, на Форумі взагалі не буде російської участі", - зазначає видання.
Прес-секретарка фонду "Росконгрес" (організації, яку підтримує російський уряд) підтвердила газеті, що цього року під час ВЕФ у Давосі "Дому Росії не буде". За її словами, представників РФ на заході взагалі не буде.
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У минулому російські політики та економічна еліта були постійними учасниками щорічної сесії Давоського форуму.
Як наголошує NZZ, стратегічними партнерами ВЕФ були три великі російські компанії: "Сбербанк", ВТБ та "Газпром". Це означало, що вони щороку сплачували членський внесок розміром 600 тис. швейцарських франків.
Довідка
У відповідь на вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого ВЕФ заморозив усі зв'язки з російськими організаціями та оголосив, що не працюватиме з будь-якою особою чи організацією, яка потрапила під санкції.
27 лютого 2022 року засновник ВЕФ Клаус Шваб і президент ВЕФ Берге Бренде оприлюднили заяву, яка засуджує "агресію Росії проти України".
- Нагадаємо, країни ЄС дійшли згоди про поетапне запровадження нафтового ембарго проти Росії.
- Цей крок повністю підтримала Німеччина, чия економіка є найпотужнішою на континенті.
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