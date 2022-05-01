Цьогоріч на форум у Давосі не запросили жодного росіянина , - NZZ am Sonntag

Про це повідомляє швейцарська німецькомовна газета NZZ am Sonntag, інформує Еспресо.TV.



"ВЕФ не тільки не запросив до участі росіян, що потрапили під санкції, але й вперше з часів Горбачова, ймовірно, на Форумі взагалі не буде російської участі", - зазначає видання.



Прес-секретарка фонду "Росконгрес" (організації, яку підтримує російський уряд) підтвердила газеті, що цього року під час ВЕФ у Давосі "Дому Росії не буде". За її словами, представників РФ на заході взагалі не буде.



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У минулому російські політики та економічна еліта були постійними учасниками щорічної сесії Давоського форуму.



Як наголошує NZZ, стратегічними партнерами ВЕФ були три великі російські компанії: "Сбербанк", ВТБ та "Газпром". Це означало, що вони щороку сплачували членський внесок розміром 600 тис. швейцарських франків.



Довідка



У відповідь на вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого ВЕФ заморозив усі зв'язки з російськими організаціями та оголосив, що не працюватиме з будь-якою особою чи організацією, яка потрапила під санкції.



27 лютого 2022 року засновник ВЕФ Клаус Шваб і президент ВЕФ Берге Бренде оприлюднили заяву, яка засуджує "агресію Росії проти України".

Нагадаємо, країни ЄС дійшли згоди про поетапне запровадження нафтового ембарго проти Росії.

Цей крок повністю підтримала Німеччина, чия економіка є найпотужнішою на континенті.