Про це повідомляє The New York Times.



За даними джерел видання, в результаті важких переговорів країнам ЄС вдалося подолати розбіжності щодо ембарго на російську нафту. Учасники домовилися про поетапне запровадження заборони на постачання з Росії.



За словами співрозмовників The New York Times, про поетапне введення ембарго на російську нафту можуть оголосити наступного тижня. Очікується, що Єврокомісія викладе остаточну пропозицію на "папері", а наступного тижня посли країн ЄС повинні її затвердити разом з новими санкціями.



Новий пакет обмежувальних заходів ЄС проти Росії включатиме санкції проти "Сбербанка" і високопоставлених росіян.

Нафтове ембарго стане найбільшим і найважливішим новим кроком у шостому пакеті санкцій ЄС відтоді, як Росія вторглася в Україну 24 лютого.

Ембарго, за припущеннями газети, швидше вплине на транспортування російськи нафти танкерами, ніж на експорт вуглеводню нафтогонами, що може зайняти кілька місяців. Проте в обох випадках, імовірно, ЄС дозволить своїм членам згорнути чинні контракти з російськими нафтовими компаніями, як це було раніше із забороною на увезення вугілля, на повне запровадження якої виділено чотири місяці.

11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.

За даними видання Bloomberg, Європейський Союз та США обговорюють три різні варіанти санкцій, які стосуватимуться постачання нафти з РФ

23 квітня єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС розглядає "розумні санкції", які могли б спочатку включати тарифи, а не повне ембарго на російську нафту.

25 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Євросоюз припинити відмовки та запровадити ембарго на російську нафту.

26 квітня Financial Times висловила думку, що Євросоюз намагається ухилитися від повного ембарго на російську нафту.

Того ж дня Bloomberg повідомила, що Німеччина підтримала де-SWIFT Сбєрбанку та поступове ембарго на російську нафту в новому пакеті санкцій.

