Країни ЄС дійшли згоди про поетапне запровадження нафтового ембарго проти Росії, - The New York Times
Країни Європейського Союзу, ймовірно, схвалять поетапне ембарго на російську нафту вже наступного тижня
Про це повідомляє The New York Times.
За даними джерел видання, в результаті важких переговорів країнам ЄС вдалося подолати розбіжності щодо ембарго на російську нафту. Учасники домовилися про поетапне запровадження заборони на постачання з Росії.
За словами співрозмовників The New York Times, про поетапне введення ембарго на російську нафту можуть оголосити наступного тижня. Очікується, що Єврокомісія викладе остаточну пропозицію на "папері", а наступного тижня посли країн ЄС повинні її затвердити разом з новими санкціями.
Новий пакет обмежувальних заходів ЄС проти Росії включатиме санкції проти "Сбербанка" і високопоставлених росіян.
Нафтове ембарго стане найбільшим і найважливішим новим кроком у шостому пакеті санкцій ЄС відтоді, як Росія вторглася в Україну 24 лютого.
Ембарго, за припущеннями газети, швидше вплине на транспортування російськи нафти танкерами, ніж на експорт вуглеводню нафтогонами, що може зайняти кілька місяців. Проте в обох випадках, імовірно, ЄС дозволить своїм членам згорнути чинні контракти з російськими нафтовими компаніями, як це було раніше із забороною на увезення вугілля, на повне запровадження якої виділено чотири місяці.
- 11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.
- За даними видання Bloomberg, Європейський Союз та США обговорюють три різні варіанти санкцій, які стосуватимуться постачання нафти з РФ
- 23 квітня єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС розглядає "розумні санкції", які могли б спочатку включати тарифи, а не повне ембарго на російську нафту.
- 25 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Євросоюз припинити відмовки та запровадити ембарго на російську нафту.
- 26 квітня Financial Times висловила думку, що Євросоюз намагається ухилитися від повного ембарго на російську нафту.
- Того ж дня Bloomberg повідомила, що Німеччина підтримала де-SWIFT Сбєрбанку та поступове ембарго на російську нафту в новому пакеті санкцій.
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