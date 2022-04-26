Євросоюз намагається ухилитися від повного ембарго на російську нафту, - Financial Times

Про це повідомляє Financial Times.

За інформацією видання, країни ЄС ухиляються від негайної блокади експорту сирої нафти з Росії, тому розробляють альтернативні варіанти.

Наразі розглядається встановлення верхніх меж цін на російську нафту. Цей захід пропонується запровадити, щоб уникнути негайного запровадження заборони на постачання російських енергоносіїв.

"Йдуть переговори про те, щоб знайти найкращий спосіб позбавити Путіна доходів, яких він потребує", - розповіло джерело FT, знайоме з перебігом дискусії.

Іншою альтернативою може стати запровадження тарифів на російську нафту, що має змусити Росію знизити ціни, щоб зберегти конкурентоспроможність.

Зазначається, що члени ЄС розходяться у думках щодо того, наскільки агресивно слід діяти проти російської енергетики.

За даними дослідницької організації CREA, РФ забезпечує понад чверть імпорту сирої нафти до ЄС, а країни-члени Євросоюзу заплатили за неї Москві з початку повномасштабної агресії проти України понад 13 млрд євро.

11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.

За даними видання Bloomberg, Європейський Союз та США обговорюють три різні варіанти санкцій, які стосуватимуться постачання нафти з РФ

23 квітня єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС розглядає "розумні санкції", які могли б спочатку включати тарифи, а не повне ембарго на російську нафту.

25 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Євросоюз припинити відмовки та запровадити ембарго на російську нафту.

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