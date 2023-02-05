На фронті ліквідували командира російської бригади Полякова, - журналіст Казанський
У бойових діях проти України знищено командира 14 окремої гвардійської бригади спеціального призначення збройних сил РФ Сергія Полякова
Про це із посиланням на моніторинг соцмереж у неділю, 5 лютого 2023 року, повідомив український журналіст Денис Казанський.
"3 лютого на Донбасі мінуснули російського комбрига 14 бригади Сергія Полякова", - зазначив він.
Сергій Юрійович Поляков мав звання гвардії полковника.
Його бригада підпорядковується російській військовій спецслужбі ГРУ.
Місце постійної дислокації - місто Уссурійськ Приморського краю РФ.
Перед нападом на Україну рядові та офіцери бригади воювали у Чечні та Сирії.
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