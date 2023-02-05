На фронті ліквідували командира російської бригади Полякова, - журналіст Казанський

Про це із посиланням на моніторинг соцмереж у неділю, 5 лютого 2023 року, повідомив український журналіст Денис Казанський.

"3 лютого на Донбасі мінуснули російського комбрига 14 бригади Сергія Полякова", - зазначив він.

Сергій Юрійович Поляков мав звання гвардії полковника.

Його бригада підпорядковується російській військовій спецслужбі ГРУ.

Місце постійної дислокації - місто Уссурійськ Приморського краю РФ.

Перед нападом на Україну рядові та офіцери бригади воювали у Чечні та Сирії.