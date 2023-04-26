На фронті не вистачає евакуаційної техніки, яка простоює у цивільних містах, - волонтерка Корчинська
У цивільних містах простоює велика кількість евакуаційної техніки, у той час, як її потребують на фронті. Ці джипи обладнані спеціалізованими засобами, однак вони знаходяться у гаражах громад на випадок необхідності евакуювати цивільне населення
Про це повідомила волонтерка Оксана Корчинська в ефірі Еспресо.
За її словами, з початку повномасштабного вторгнення, Україна втратила велику кількість високопрохідного санітарного транспорту, який може евакуювати пораненого бійця. Для порятунку такого воїна волонтери використовують не призначений для цього транспорт.
"В Україні уже практичного неможливо купити ці джипи. Ми переобладнуємо, вставляємо туди ноші і таким чином все ж виконуємо цю функцію. Ми добиваємося місяцями, щоб командування Медичних сил ту техніку, яка поступає як гуманітарна, надавали в першу чергу військам, а не лишали її собі", - повідомила волонтерка.
Оксана Корчинська розповіла, що велика кількість евакуаційної техніки простоює у мирних містах - логістичні центри розподіляють її між цивільними. Професійні джипи знаходяться у гаражах, і громади не передають їх своїм бригадам на лінії фронту.
"Це дивовижна ситуація, тому що екстрена медицина користовується реанімобілями. Ми не розуміємо, навіщо в гаражах екстреної медицини така кількість джипів", - зазначила Корчинська.
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Командування Медичних сил ЗСУ не підтримує прогресивні накази МОЗ, не надає вчасно прохідну техніку на фронт та у мирних шпиталях тримає джипи від партнерів
Про це в ефірі Еспресо заявила громадська діячка і волонтерка стабілізаційного пункту для поранених Оксана Корчинська.
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