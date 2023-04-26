Про це повідомила волонтерка Оксана Корчинська в ефірі Еспресо.

За її словами, з початку повномасштабного вторгнення, Україна втратила велику кількість високопрохідного санітарного транспорту, який може евакуювати пораненого бійця. Для порятунку такого воїна волонтери використовують не призначений для цього транспорт.

"В Україні уже практичного неможливо купити ці джипи. Ми переобладнуємо, вставляємо туди ноші і таким чином все ж виконуємо цю функцію. Ми добиваємося місяцями, щоб командування Медичних сил ту техніку, яка поступає як гуманітарна, надавали в першу чергу військам, а не лишали її собі", - повідомила волонтерка.

Оксана Корчинська розповіла, що велика кількість евакуаційної техніки простоює у мирних містах - логістичні центри розподіляють її між цивільними. Професійні джипи знаходяться у гаражах, і громади не передають їх своїм бригадам на лінії фронту.

"Це дивовижна ситуація, тому що екстрена медицина користовується реанімобілями. Ми не розуміємо, навіщо в гаражах екстреної медицини така кількість джипів", - зазначила Корчинська.