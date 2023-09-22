Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією На фронті відбулося 25 боєзіткнень, ЗСУ відбили 11 атак ворога на Мар’їнському напрямку, - Генштаб

На фронті відбулося 25 боєзіткнень, ЗСУ відбили 11 атак ворога на Мар’їнському напрямку, - Генштаб

22 вересня, 2023 п'ятниця
21:07
Війна з Росією ЗСУ

Протягом доби, 22 вересня, відбулось понад 25 бойових зіткнень, 11 атак ворога ЗСУ відбили в районі Мар'їнки. Ворог завдав 5 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з РСЗВ

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 22 вересня.

Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень

Ворог завдав 5 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Від ракетних ударів постраждало мирне населення села Юрківки, Запорізької області та місто Кременчук, Полтавської області. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Оперативна ситуація по напрямках:

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Ворог продовжує обстріли населених пунктів з території РФ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Блешня, Прогрес, Янжулівка Чернігівської області; Ободи, Кіндратівка, Миропільське, Степок, Покровка, Пожня Сумської області та Огірцеве, Плетенівка, Чугунівка, Бологівка Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару біля Бологівки, Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Фиголівка, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Табаївка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Копанки, Серебрянка, Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Переїзне, Федорівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки окупантів в районах Міньківки, Оріхово-Василівки та Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, але успіху не мав. Завдав авіаційних ударів неподалік Богданівки, Кліщіївки та Північного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 25 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка та Диліївка Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку противника в районі Сєверного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Авдіївка, Орлівка, Первомайське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 11 атак ворога в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Красногорівки, Мар’їнки, Парасковіївки Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало понад 10 населених пунктів, серед них Мар’їнка, Георгіївка, Гостре, Антонівка, Катеринівка, Єлизаветівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Водяного та Вугледара Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Левадне, Білогір’я, Оріхів, Щербаки, Павлівка, Лобкове Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.
  • На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Козацьке, Одрадокам’янка, Тягинка, Антонівка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів Херсонської області, серед них Херсон, Микільське, Садове, Зеленівка, Чорнобаївка Херсонської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

У місті Токмак, Запорізької області місцеве населення продовжує потерпати від дій військовослужбовців російських окупаційних військ, які через затримку грошового забезпечення та браку продуктів харчування займаються масовими крадіжками. Зокрема, окупанти примушують цивільних людей віддавати їм своїх домашніх тварин, продукти харчування та консервацію.

Підрозділами ракетних військ уражено 2 зенітно-ракетних комплекси та 4 артилерійських засоби противника

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по штабу командування чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

  • Українські захисники продовжують тримати оборону, вести наступальні дії на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, а також знищувати росіян. Протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 480 окупантів.

Запоріжжя
ЗСУ
Херсонщина
Мар’їнка
Бахмут
Шахтарськ
втрати окупантів
Читайте також:
21 вересня, 2023 четвер
"Транзит українського зерна через Польщу триває": Дуда висловив побоювання щодо польського ринку
Ігор Коломойський
21 вересня, 2023 четвер
ВАКС відмовився розглядати клопотання про арешт активів Коломойського
ЗСУ
21 вересня, 2023 четвер
Сили оборони продовжують успішно наступати на Бахмутському і Мелітопольському напрямках, - ISW
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.51
    Купівля 37.51
    Продаж 38.26
  • EUR
    Купівля 40.29
    Продаж 41.23
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
22 вересня
22:37
Володимир Зеленський і Матеуш Моравецький
Моравецький заявив, що Зеленський під час засідання ООН образив поляків
22:12
Ігор Коломойський, суд
У новому судовому рішенні Коломойського назвали громадянином іншої країни, - юрист ЦПК
21:59
Оновлено
Зеленський Трюдо
Трюдо зустрівся із Зеленським та оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги
21:56
Валерій Залужний
Залужний вперше поспілкувався із наступником Міллі
21:43
Огляд
Володимир Зеленський та Олена Зеленська у США
Домовленості, військова допомога та історичні рішення. Пояснюємо, чим важливий візит Зеленського до США
21:41
Ексклюзив
Вибухи, Севастополь
Удари по Криму - натяк Кремлю на готовність України знищувати енергетичні обʼєкти РФ взимку, - військовий оглядач Шарп
21:32
Джорджо Наполітано
Помер експрезидент Італії Джорджо Наполітано
21:06
Оновлено
обстріл ракета
Росія вдарила ракетами по Кременчуку: 1 людина загинула, 15 - поранено, серед них дитина
21:05
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ATACMS для України, сезон "бавовни" в Криму буде продовжуватись. Воєнні підсумки тижня з Сергієм Згурцем
20:58
Україна ЄС
Вступ України до ЄС: Єврокомісія готується у жовтні рекомендувати почати переговори, - Bloomberg
20:56
Оновлено
Ілля Путря (в центрі), Олександрія - Чорноморець
УПЛ: "Чорноморець" забив 5 голів "Олександрії", результати та розклад інших матчів 8-го туру
20:46
Ярослав Фільчаков (у синьому трико)
Фільчаков приніс Україні четверту медаль ЧС-2023 з боротьби
20:15
Ексклюзив
Олег Синютка
"ЄС" пропонує скеровувати 70% ПДФО на ЗСУ, а 30% - на цивільну оборону, - нардеп Синютка
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 576-го дня війни: ЗСУ атакували штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі, а Євросоюз виділив Україні 1,5 млрд євро
20:00
OPINION
Андрій Кокотюха
"Хочете миру – здавайтеся". Чому росіяни не здатні домовлятися
19:50
Оновлено
ЗСУ вразили штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі
19:48
Оновлено
Кабмін
Реєстр олігархів почнуть заповнювати вже після війни. Пояснення Мін'юсту
19:43
Андрій Єрмак
РФ готує кампанію з дискредитації Зеленського за кордоном: Єрмак назвав тези пропагандистів
19:41
Мавка
Українська "Мавка" з'явиться у кінопрокаті Кіпру та Греції
19:31
танк Leopard 1
Данія визнала, що більше половини наданих Україні танків несправні
19:20
Бій Джо Джойс - Олександр Усик у WSB
Британець, якого Усик побив у напівпрофесіоналах, зажадав реваншу і кинув виклик українцю
19:16
СБУ повідомила про підозру ще одному фігуранту у "справі Коломойського"
18:55
Нікополь, російський обстріл, вибух
Росіяни двічі атакували Нікополь безпілотниками
18:54
Денис Шмигаль
З наступного року пенсіонери матимуть пенсію не нижче 50% від їхньої середньої зарплати протягом життя, - Шмигаль
18:46
відключення електроенергії
У трьох районах Одеси 23 вересня не буде світла: у ДТЕК назвали причину
18:45
Ексклюзив
Нардеп Галайчук розповів, що Рада має проголосувати для початку переговорів про вступ України в ЄС
18:31
Велетенські фігури княгині Ольги та князя Володимира представляють Україну на фестивалі в Барселоні
18:30
винищувачі JAS 39 Gripen
Міноборони Чехії планує продовжити навчання українських військових на винищувачах Gripen на своїй території
18:29
Огляд
Нестримні
Коли на Донбасі про СРСР ще не знали: що подивитися на вихідні
18:23
щеплення вакцинація
В Україні цьогоріч зафіксували кір у 11 областях: захворіло 43 людини, серед них - 21 дитина
18:11
Дана Ярова
Парламент поставив крапку щодо прибутку підприємств оборонно-промислового комплексу - Ярова
18:04
кіно, люди дивляться фільм
Україна відмовилася від Мангеттенського фестивалю короткометражок через проведення аналогічного заходу у РФ
18:03
Оновлено
Джозеф Байден, саміт НАТО
Байден сказав Зеленському, що США передадуть Україні невелику кількість ракет ATACMS, - NBC News
17:53
шкільні підручники
МОН розповіло про ситуацію з підручниками для 5-х і 6-х класів
17:44
лукашенко, 9 травня 2023
"Думаєте, Польща просто так тисне бідну Україну?": Лукашенко запустив щодо Зеленського зневажливий наратив
17:36
OPINION
Арсеній Яценюк
Війна Росії проти України стала, серед іншого, випробуванням для нашої дружби і партнерства з іншими народами
17:25
Денис Шмигаль
Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro
17:25
Боротьба зі стресом у дітей: МОН і фонд "Східна Європа" запустили кампанію BraveKidsUkraine
17:03
Жозеп Боррель
Боррель сказав, чи стане конфлікт з іншими країнами щодо зерна перешкодою для вступу України до ЄС
17:02
Юліан Нагельсманн
Німеччина презентувала нового головного тренера збірної
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV