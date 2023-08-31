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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією На фронті впродовж доби відбулося 25 боєзіткнень, ЗСУ завдали по ворогу 16 авіаударів

На фронті впродовж доби відбулося 25 боєзіткнень, ЗСУ завдали по ворогу 16 авіаударів

31 серпня, 2023 четвер
21:33
Війна з Росією

У четвер, 31 серпня, станом на 18:00 російські окупанти завдали 1 ракетний та 31 авіаційний удари, а також здійснили 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по українських населених пунктах і позиціях ЗСУ

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - йдеться у повідомленні.

Упродовж доби на фронті відбулося 25 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація не зазнала суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв із мінометів і артилерії понад 20 населених пунктів, зокрема Соснівку Чернігівської області, Середину-Буду, Ромашкове, Шалигине, Нову Слободу Сумської області та Вовчанськ, Хрипуни, Караїчне, Малу Вовчу, Бударки Харківської області.

На Куп'янському напрямку загарбники завдали авіаційного удару в районі Котлярівки Харківської області, а з артилерії та мінометів обстріляли противника Борову, Куп'янськ і Кислівку Харківської області.

На Лиманському напрямку росіяни завдали авіаударів у районах Чернещини Харківської області, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області.

З артилерії окупанти обстріляли понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Верхньокам'янське, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку армія РФ завдала авіаударів у районах Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області та накрила з артилерії понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Іванівське, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог ударив із артилерії та мінометів по населених пунктах Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар'їнському напрямку українські військові продовжують стримувати наступ окупантів у районі Мар'їнки Донецької області.

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Побєда, Мар'їнка, Курахове, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області", - зазначає Генштаб.

На Шахтарському напрямку загарбники завдали авіаударів у районах Вугледара та Старомайорського Донецької області, а з артилерії били по Водяному, Богоявленці, Пречистівці, Благодатному, Урожайному Донецької області.

На Запорізькому напрямку росіяни завдали авіаударів у районах Новоданилівки, Роботиного, Оріхова Запорізької області та обстріляли з артилерії понад 15 населених пунктів, серед яких Новодарівка, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Лобкове, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог обстріляв із артилерії та мінометів населені пункти Станіслав, Велетенське, Антонівка Херсонської області.

На Мелітопольському напрямку українські військові продовжують наступ, закріплюються на досягнутих рубежах і здійснюють контрбатарейну боротьбу.

Авіація сил оборони 

Упродовж доби українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу ворога та 4 - по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Українські ракетники та артилерії протягом доби вразили 1 артилерійський засіб на вогневій позиції та 2 радіолокаційні станції росіян.

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