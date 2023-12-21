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На фронті за добу відбулося 99 боєзіткнень, ЗСУ продовжують тримати оборону навколо Авдіївки, - Генштаб

21 грудня, 2023 четвер
07:03
Війна з Росією

Українські військові продовжують стійко тримати оборону біля Авдіївки Донецької області. Натомість за добу на фронті відбулося 99 бойових зіткнень

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки, де противник намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак окупантів поблизу Білогорівки Луганської області та східніше Тернів, Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 7 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони відбили 14 атак противника в районах Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, та ще 22 атаки біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 10 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області.

Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив понад 30 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч та із втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Окупанти завдали 5 ракетних та 68 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 35 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони 34 ударні дрони було знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Іванівське, Торецьк, Очеретине, Орлівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Новоукраїнка Донецької області; Оріхів Запорізької області; Кринки та Ольгівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони знищили ракету Х-59 та уразили 5 районів зосередження особового складу ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 1 зенітно-ракетному комплексу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 6 артилерійських засобів противника.

  • Натомість аналітики Інституту вивчення війни припускають, що українські військові продовжують утримувати оборону навколо Авдіївки, а також протягом останньої доби контратакували біля міста.
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