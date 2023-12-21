Сили оборони провели контратаки довкола Авдіївки, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що 20 грудня російські військові просунулися в районі Авдіївки, але підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі немає. Пропагандисти стверджують, що окупанти незначно просунулися на південний захід від Авдіївки поблизу Первомайського, хоча ISW не спостерігає візуальних доказів цього твердження.

"Російський мілблогер заявив, що українські сили контратакують навколо Авдіївки", - йдеться у повідомленні.