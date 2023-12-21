Сили оборони провели контратаки довкола Авдіївки, - ISW
Українські військові продовжують утримувати оборону навколо Авдіївки, а також протягом останньої доби контратакували біля міста
Про це пише Інститут вивчення війни.
Зазначається, що 20 грудня російські військові просунулися в районі Авдіївки, але підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі немає. Пропагандисти стверджують, що окупанти незначно просунулися на південний захід від Авдіївки поблизу Первомайського, хоча ISW не спостерігає візуальних доказів цього твердження.
"Російський мілблогер заявив, що українські сили контратакують навколо Авдіївки", - йдеться у повідомленні.
- 18 грудня пресцентр Генерального штабу ЗСУ повідомив, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.
- Також начальник Авдіївської міської ВА Віталій Барабаш переконаний, що російські окупаційні війська не зможуть захопити місто навіть до президентських виборів у РФ.
- 19 грудня спікер пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що російські окупанти почали менше штурмувати позиції українських захисників під Авдіївкою, але до атак вони залучають більшу кількість піхоти та техніки
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