Під Авдіївкою армія РФ зменшила кількість штурмів, але збільшила число піхоти і техніки в атаках
Російські окупанти почали менше штурмувати позиції українських захисників під Авдіївкою, але до атак вони залучають більшу кількість піхоти та техніки
Про це заявив спікер пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна в ефірі програми "Лінія фронту".
Він зазначив, що росіяни продовжують свої атаки на Авдіївському напрямку. Вони застосовують дрони та авіацію для ударів по позиціях українських захисників. Усього за добу було 15 авіаударів.
"Кількість штурмів зменшилася, але ворог вчора діяв великою кількістю піхоти та бронетехніки в одній атаці. Тобто їх стало за кількістю менше, але вони стали більш масовими – більше піхоти і більше броні, танків та бойових броньованих машин", - розповів Штупун.
При цьому, за його словами, якщо раніше бронетехніка залишалася з піхотою і якось її прикривала, то зараз після висадки десанту техніка починає відходити назад.
"Ворог, напевно, береже техніку. А до піхоти ставлення таке, як до м'яса", - додав Штупун.
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