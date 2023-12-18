Окупанти не захоплять Авдіївку навіть до президентських виборів у РФ, - начальник міської ВА Барабаш
Начальник Авдіївської міської ВА Віталій Барабаш переконаний, що російські окупаційні війська не зможуть захопити Авдіївку
Про це він заявив в етері Еспресо
"Окупанти не припиняють спроб захопити Авдіївку. Штурми та атаки на місто продовжуються. Втім, їм так і не вдалось захопити місто до звернення їхнього диктатора за підсумками року. Тим більше розуміючи, що вони вже не зможуть захопити місто до цієї дати, вони почали говорити про захоплення до Нового року", - розповів Барабаш.
Начальник міської ВА впевнений, що росіяни не зможуть захопити Авдіївку.
Російські пропагандисти вже почали готувати населення РФ до того, що термін захоплення Авдіївки змінюється. Спочатку вони говорили, що захоплять місто до звернення Путіна, потім до Нового року, а вже навіть заговорили й про окупацію до президентських виборів. Втім, захопити Авдіївку їм не вдасться до Нового року, а тим більше й до президентських виборів. Звичайно, що ціна цьому буде дуже велика. Це важка щоденна робота наших воїнів. Проте, я впевнений, що росіяни не візьмуть Авдіївку", - додав він.
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