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На фронті загинула військова із Кременчука

24 липня, 2022 неділя
16:58
війна з Росією

На війні 18 липня загинула українська захисниця із Кременчука Крістіна Зосімова

Про це з посиланням на фейсбук-групу "АТО. Соціальний супровід. Кременчуцька міська територіальна громада" пише Кременчук оперативний.

"Крістіна була солдатом та пішла на військову службу за контрактом. Мала статус УБД. Загинула під час військової агресії Російською Федерацією проти України в результаті бойового зіткнення із супротивником під час захисту Батьківщини, виявивши стійкість. Залишилась мати", - ідеться в повідомленні.

Військову поховають 25 липня. Об 11:00 із нею попрощаються в Кременчуцькому міському Палаці культури, о 12:00 - у Свято-Миколаївському соборі. О 13:00 відбудуться виїзд до Свіштовського кладовища та прощання на Алеї Пам'яті.

  • Раніше писали, що на Сході України загинув відомий польський боєць змішаних єдиноборств Томаш Валєнтек, який воював у Інтернаціональному легіоні оборони.

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