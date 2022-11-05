На фронті загинув активіст "Євросолідарності" з Луганщини Андрій Жидков
На фронті загинув активіст "Європейської Солідарності" з Луганщини, науковець, кандидат технічних наук Андрій Жидков
Про це повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко у facebook.
"Ще одна дуже важка втрата нашої команди. В боях за Україну загинув наш колега і друг з Луганщини Андрій Жидков. Він завжди мав тверді проукраїнські погляди. В мирному житті Андрій був науковцем, він мав активну громадянську позицію і сміливість її відстоювати", – написала Геращенко.
"Десятки разів ми разом з Марією Іоновою і Андрієм відвідували прифронтові території, перетиналися на сотнях заходів, бували в Станиці і Сватовому, Лисичанську, висаджували дерева в Сєверодонецьку і допомогали місцевому дитячому будинку. Він безмежно любив рідний край", – згадує народна депутатка.
"З початком повномасштабного вторгнення Андрій пішов в армію. Щиро вірив в європейське майбутнє України і боровся за звільнення Луганщини. Болить його смерть дуже… Вічная пам’ять, дорогий наш колего!", – пише Ірина Геращенко.
"Європейська Солідарність" висловлює щирі співчуття родині Андрія Жидкова.
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