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Головна Культура На фронті загинув актор з Кривого Рогу Богдан Колесник

На фронті загинув актор з Кривого Рогу Богдан Колесник

24 грудня, 2023 неділя
13:19
Культура

У суботу, 23 грудня, на фронті, виконуючи бойове завдання, у віці 36 років загинув відомий український актор театру та кіно Богдан Колесник. Найбільше він запам'ятався за ролями у таких серіалах, як "СуперКопи", "Опер за викликом", "Топтун", "Маестро" та "Виходьте без дзвінка"

Про це повідомляє Рудана.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Богдан пішов добровольцем у ТРО, звідки й потрапив на передову. На жаль, наш земляк повертається додому на щиті. 

"Ще одна втрата…Виконуючи бойове завдання, сьогодні загинув наш колега, талановитий український актор Богдан Колесник. Світла памʼять нашому Герою! Залишились дружина і маленька донечка…Глибокі співчуття близьким Богдана!" - висловила співчуття його колега народна артистка Ольга Сумська.

Також свою тугу висловила акторка Даша Середа.

"Не можу повірити в це! Друг, колега, добра, позитивна, цілеспрямована, талановита людина. Богдан Колесник загинув. Актор, ведучий, який не був військовим, одразу після повномасштабного вторгнення пішов у ТРО, а потім на фронт. Він мав повернутися, але не зміг. Це невимовний біль! Дуже сумуємо, друже! Будемо завжди сумувати".

Довідково: Богдан Колесник народився у Кривому Розі, закінчив Київський театральний університет імені Карпенка-Карого і збудував успішну кар'єру.

Працював у театрах "Біла Ворона", "Особистості", в Луганському академічному театрі. Богдан здобув популярність після зйомок у серіалах "СуперКопи", "Опер за викликом", "Топтун", "Маестро" та "Виходьте без дзвінка".

  • Зокрема, 23 грудня стало відомо, що на війні проти російських окупантів загинув український рефері з боксу, суддя міжнародної категорії Ельчин Мурадов.
Кіно
Україна
Росія
Війна з Росією
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