На фронті загинув актор з Кривого Рогу Богдан Колесник

Про це повідомляє Рудана.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Богдан пішов добровольцем у ТРО, звідки й потрапив на передову. На жаль, наш земляк повертається додому на щиті.

"Ще одна втрата…Виконуючи бойове завдання, сьогодні загинув наш колега, талановитий український актор Богдан Колесник. Світла памʼять нашому Герою! Залишились дружина і маленька донечка…Глибокі співчуття близьким Богдана!" - висловила співчуття його колега народна артистка Ольга Сумська.

Також свою тугу висловила акторка Даша Середа.

"Не можу повірити в це! Друг, колега, добра, позитивна, цілеспрямована, талановита людина. Богдан Колесник загинув. Актор, ведучий, який не був військовим, одразу після повномасштабного вторгнення пішов у ТРО, а потім на фронт. Він мав повернутися, але не зміг. Це невимовний біль! Дуже сумуємо, друже! Будемо завжди сумувати".

Довідково: Богдан Колесник народився у Кривому Розі, закінчив Київський театральний університет імені Карпенка-Карого і збудував успішну кар'єру.

Працював у театрах "Біла Ворона", "Особистості", в Луганському академічному театрі. Богдан здобув популярність після зйомок у серіалах "СуперКопи", "Опер за викликом", "Топтун", "Маестро" та "Виходьте без дзвінка".