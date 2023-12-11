На фронті загинув працівник кіноіндустрії Руслан Володін, який долучився до створення "Захара Беркута", "Кіборгів" і "Сторожової застави"
Механік Patriot Rental Руслан Володін, який також працював у кіноіндустрії 1st Dolly, займався операторською роботою у культових українських стрічках, загинув на війні
Про це повідомляє Державне агенство України з питань кіно.
"На війні загинув працівник кіноіндустрії 1st Dolly механік Patriot Rental — Руслан Володін", - йдеться у повідомленні.
Володін має багату фільмографію, яка охоплює роботу з найвідомішими українськими повнометражними фільмами і серіалами, як: "Захар Беркут", "Кіборги", "Сторожова застава", "Незламна", "Нюхач" та інші.
Про загибель Руслана було повідомлено у instagram на сторінці фестивалю кінооператорського мистецтва — "КІНОКО".
- У неділю, 10 грудня, стало відомо про загибель українського актора і режисера Андрія Павленка. Чоловік захищав Україну на фронті.
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