На фронті загинув працівник кіноіндустрії Руслан Володін, який долучився до створення "Захара Беркута", "Кіборгів" і "Сторожової застави"

Про це повідомляє Державне агенство України з питань кіно.

"На війні загинув працівник кіноіндустрії 1st Dolly механік Patriot Rental — Руслан Володін", - йдеться у повідомленні.

Володін має багату фільмографію, яка охоплює роботу з найвідомішими українськими повнометражними фільмами і серіалами, як: "Захар Беркут", "Кіборги", "Сторожова застава", "Незламна", "Нюхач" та інші.

Про загибель Руслана було повідомлено у instagram на сторінці фестивалю кінооператорського мистецтва — "КІНОКО".