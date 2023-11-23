Після поранення на фронті помер російський пропагандист Максудов
На фронті в Україні помер так званий воєнкор каналу "Россия 24" Борис Максудов. Він не пережив тяжкого поранення після нібито атаки ЗСУ
Про це повідомив російський пропагандист Володимир Соловйов.
Він заявив, що Максудов отримав важке поранення на Запорізькому напрямку. За словами Соловйова, зранку по дорозі до окупованого РФ Джанкою "воєнкор" помер.
Пропагандист звинуватив ЗСУ в нібито "обстрілі групи журналістів".
Telegram-канал SHOT опублікував інформацію, що Максудов мав сильну кровотечу та кілька відкритих переломів. Там додали, що він помер, не приходячи до тями.
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