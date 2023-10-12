На фронті загинув вихованець київського "Динамо"
На війні з Росією загинув вихованець футбольного клубу "Динамо" Олександр Щетінін
Про це написав офіційний сайт "Динамо".
У клубі повідомили, що Олександр Щетінін загинув 29 вересня на Запорізькому напрямку.
"Олександр Щетінін з Вишгорода народився у 1990 році та навчався в академії "Динамо". Грав за команду "Локомотив", що вважалася філіалом столичного клубу. На фронті мав позивний "Динамо", - написали у столичному клубі.
- У липні 2022 року стало відомо, що під Бахмутом на війні загинув колишній футболіст "Динамо" Сергій Баланчук.
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