На фронті загинув вихованець київського "Динамо"

Про це написав офіційний сайт "Динамо".

У клубі повідомили, що Олександр Щетінін загинув 29 вересня на Запорізькому напрямку.

"Олександр Щетінін з Вишгорода народився у 1990 році та навчався в академії "Динамо". Грав за команду "Локомотив", що вважалася філіалом столичного клубу. На фронті мав позивний "Динамо", - написали у столичному клубі.