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На Генасамблеї ООН обговоримо дві великі теми - спецтрибунал для Росії й компенсацію збитків, - Кулеба

20 вересня, 2022 вiвторок
06:33
Світ Дмитро Кулеба

Делегація України на сесії Генасамблеї ООН говоритиме про створення спецтрибуналу для притягнення Росії до відповідальності за збройну агресію, а також про механізм відшкодування збитків

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який очолює українську делегацію на 77-й сесії ГА ООН, передає Укрінформ.

За його словами, є дві великі теми, які обговорюватимуться.

"Перша - це створення спеціального трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за вчинення злочину агресії. Друга - запровадження компенсаційного механізму - для компенсації завданих Україні збитків коштом російських грошей, заарештованих у світі", - зауважив Кулеба.

А саме, йдеться не лише про російські золотовалютні резерви, а й про інші активи, наприклад нерухомість.

Міністр додав, що це одна з наскрізних тем двосторонніх переговорів.

Довідка: 77-ма сесія Генеральної асамблеї ООН відкрилася 13 вересня. 20–26 вересня проходитиме тиждень високого рівня, де братимуть участь лідери держав, очільники урядів та міністри закордонних справ. Президент України Володимир Зеленський виступить на Генасамблеї в режимі відеозвернення 21 вересня.

  • Раніше голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель сказав, що події в Україні стануть ключовою темою 77-ї Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, оскільки війна та її наслідки зачіпають весь світ.

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Україна
Росія
ООН
Генасамблея ООН
війна з Росією
Дмитро Кулеба
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