На Гран-прі "Формули-1" в Італії переміг нідерландець Макс Фертсаппен
На етапі Гран-прі "Формули-1" в Італії переміг пілот "Ред Булла", нідерландець Макс Фертсаппен - це його 10 перемога в цьому сезоні, що є рекордом змагання
Про це повідомляє Укрінформ.
Друге місце посів мексиканець Серхіо Перес, також пілот "Ред Булла", а замикає топ-3 Карлос Сайнс, пілот "Феррарі".
Наступний етап сезону, Гран-прі Сингапура, відбудеться 17 вересня у місті Марина-Бей.
"Суспільне.Спорт" повідомляє, що чемпіонат 2023 року нідерландець розпочав з двох перемог у чотирьох гонках. Починаючи з етапу у Маямі, Макс Фертсаппен перемагає на гран-прі.
Нідерландець побив рекорд німця Себастьяна Феттеля, також пілота "Ред Булла", який у 2013 році виграв дев'ять поспіль етапів Формули-1.
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