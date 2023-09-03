На Гран-прі "Формули-1" в Італії переміг нідерландець Макс Фертсаппен

Про це повідомляє Укрінформ.

Друге місце посів мексиканець Серхіо Перес, також пілот "Ред Булла", а замикає топ-3 Карлос Сайнс, пілот "Феррарі".

Наступний етап сезону, Гран-прі Сингапура, відбудеться 17 вересня у місті Марина-Бей.

"Суспільне.Спорт" повідомляє, що чемпіонат 2023 року нідерландець розпочав з двох перемог у чотирьох гонках. Починаючи з етапу у Маямі, Макс Фертсаппен перемагає на гран-прі.

Нідерландець побив рекорд німця Себастьяна Феттеля, також пілота "Ред Булла", який у 2013 році виграв дев'ять поспіль етапів Формули-1.