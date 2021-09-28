На Івано-Франківщині засудили військового, який кинув у натовп відвідувачів кафе гранату
Суд виніс вирок уродженцю Донецької області, який підірвав гранату в кафе в селі Лісова Тарновиця Івано-Франківської області. У ході події загинула одна людина, ще 8 осіб отримали поранення
Про це повідомляє місцеве видання versii.if.ua.
Рожнятівський районний суд виніс вирок уродженцю Донеччини, який підірвав гранату у кафе в селі Лісній Тарновиці Надвірнянського району.
Обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованих йому правопорушень визнав повністю.
Суду пояснив, що конфлікт почався з того, що хтось з відвідувачів погано висловився про його дитину, а також назвали його "сєпаром". Гранату та інші боєприпаси він привіз з Донбасу, де проходив військову службу пов’язану з антитерористичною операцією в складі 54 бригади поблизу с.Семигір’я Бахмутського району Донецької області. У тому, що загинула людина і різного ступеня тілесні ушкодження зазнали інші люди, він щиро розкаюється та щиро просить в потерпілих пробачення, а суд суворо його не карати.
Так, суд визнав чоловіка винуватим та призначив остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням у виді позбавлення волі строком 8 років.
- Нагадаємо, ситуація сталась 20 травня 2018 року. Військовий ЗСУ, який перебував у відпустці, поконфліктував з відвідувачами кафе, сталась бійка. Чоловік пішов додому, взяв гранату, щоб розібратися зі своїми кривдниками. Відвідувачі кафе, побачивши п’яного чоловіка з бойовою гранатою в руках, намагались його знешкодити, тримаючи за руки. Однак під час фізичного протистояння, чоловік кинув гранату й відбувся вибух.
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