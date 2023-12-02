На Камчатці російський офіцер на авто збив 11 строковиків, шестеро з них постраждали, - росЗМІ
Вночі суботи, 2 грудня, на Камчатці у Росії автомобіль, за кермом якого, ймовірно, був військовий армії РФ, врізався в групу військовослужбовців-строковиків. Шестеро з них отримали травми
Про це інформує російське видання ASTRA з посиланням на місцеві ЗМІ.
За даними очевидців у соцмережах, події відбувалися сьогодні вночі неподалік військової частини. На узбіччі стояли строковики, коли в них влетіла автівка.
У результаті аварії травми отримали шість зі строковиків, один у тяжкому стані.
За попередніми даними, за кермом авто також перебував військовослужбовець російської армії.
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