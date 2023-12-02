На Камчатці російський офіцер на авто збив 11 строковиків, шестеро з них постраждали, - росЗМІ

Про це інформує російське видання ASTRA з посиланням на місцеві ЗМІ.

За даними очевидців у соцмережах, події відбувалися сьогодні вночі неподалік військової частини. На узбіччі стояли строковики, коли в них влетіла автівка.

У результаті аварії травми отримали шість зі строковиків, один у тяжкому стані.

За попередніми даними, за кермом авто також перебував військовослужбовець російської армії.