В окупованій Волновасі сталася ДТП: п'яний військовий на бензовозі збив на смерть колаборантку-бухгалтера МВС, - ЗМІ
У тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині військовий на бензовозі у нетверезому стані протаранив автівку колаборантки й "головного бухгалтера МВС" Олени Кириченко: від отриманих травм вона померла
Про це повідомляє російське видання Astra.
Зазначається, що ДТП сталася увечері 9 листопада.
Легкове авто "Славута" зіткнулося з КамАЗом 4310. Бензовоз, що врізався в автівку колаборантки, був під керуванням військового.
За даними видання, йдеться про бійця з Примор'я Олександра Сітчихіна. За версією поліції, військовий був п'яний, коли на бензовозі протаранив автівку Кириченко, що їхала попереду.
- 4 листопада троє дітей та дві вчительки загинули в ДТП із військовим КамАЗом у тимчасово окупованому Криму.
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