В окупованій Волновасі сталася ДТП: п'яний військовий на бензовозі збив на смерть колаборантку-бухгалтера МВС, - ЗМІ

Про це повідомляє російське видання Astra.

Зазначається, що ДТП сталася увечері 9 листопада.

Легкове авто "Славута" зіткнулося з КамАЗом 4310. Бензовоз, що врізався в автівку колаборантки, був під керуванням військового.

За даними видання, йдеться про бійця з Примор'я Олександра Сітчихіна. За версією поліції, військовий був п'яний, коли на бензовозі протаранив автівку Кириченко, що їхала попереду.