У Криму військовий КамАЗ врізався в легкову автівку. Загинули діти

Про це повідомляє Baza.

Смертельне ДТП сталося ввечері суботи, 4 листопада, на трасі Красноперекопськ-Сімферополь неподалік села Ішунь. Військовий КамАЗ російських окупантів зіткнувся з легковою автівкою.

У авто перебувала 39-річна вчителька з трьома своїми дітьми (дівчата віком 3, 6 та 8 років), а також її 20-річна знайома, також педагог. Відомо, що всі вони загинули до приїзду лікарів.

За попередніми даними, 35-річний водій російського військового КамАЗу нібито був тверезий. Кримінальну справу поки що не порушено.