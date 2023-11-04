У Криму військовий КамАЗ врізався в легкову автівку. Загинули діти
У суботу, 4 листопада, троє дітей та дві вчительки загинули в ДТП із військовим КамАЗом у тимчасово окупованому Криму
Про це повідомляє Baza.
Смертельне ДТП сталося ввечері суботи, 4 листопада, на трасі Красноперекопськ-Сімферополь неподалік села Ішунь. Військовий КамАЗ російських окупантів зіткнувся з легковою автівкою.
У авто перебувала 39-річна вчителька з трьома своїми дітьми (дівчата віком 3, 6 та 8 років), а також її 20-річна знайома, також педагог. Відомо, що всі вони загинули до приїзду лікарів.
За попередніми даними, 35-річний водій російського військового КамАЗу нібито був тверезий. Кримінальну справу поки що не порушено.
- 3 листопада Київський районний суд тимчасово окупованого Сімферополя заарештував на два місяці 46-річного жителя Ялти. Його підозрюють у замаху на колишнього депутата України Олега Царьова.
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