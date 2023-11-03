У РФ заявили, що в Криму заарештували підозрюваного в замаху на колаборанта Царьова
Київський районний суд тимчасово окупованого Сімферополя заарештував на два місяці 46-річного жителя Ялти. Його підозрюють у замаху на колишнього депутата України Олега Царьова
Про це пише "Крим. Реалії" із посиланням на росЗМІ.
Зазначається, що у повідомленнях не вказують ім'я підозрюваного. Чоловіку інкримінують зазіхання на життя державного чи громадського діяча (стаття 277 КК РФ).
У відео із визнанням провини чоловік сказав, що в лютому 2023 року його нібито завербували українські спецслужби для організації замаху на Царьова.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.29 Купівля 37.29Продаж 37.86
- EUR Купівля 39.53Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе