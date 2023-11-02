На Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей з 66 населених пунктів

Про це пише Мінреінтеграції.

"Через складну безпекову ситуацію на Харківщини схвалено примусову евакуацію 275 дітей з їхніми родинами із 66 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що евакуацію планують провести впродовж 45 дів із Кіндрашівської, Куп’янської, Курилівської, Петропавлівської, Дворічанської та Вільхуватської територіальних громад Куп’янського району Харківської області.

"Евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо", - додали у повідомленні.