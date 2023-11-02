На Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей з 66 населених пунктів
У четвер, 2 листопада, у 66 населених пунктах Харківської області оголосили евакуацію дітей разом з родинами через безпекову ситуацію в регіоні
Про це пише Мінреінтеграції.
"Через складну безпекову ситуацію на Харківщини схвалено примусову евакуацію 275 дітей з їхніми родинами із 66 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що евакуацію планують провести впродовж 45 дів із Кіндрашівської, Куп’янської, Курилівської, Петропавлівської, Дворічанської та Вільхуватської територіальних громад Куп’янського району Харківської області.
"Евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо", - додали у повідомленні.
- 25 жовтня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у 10 населених пунктах Куп'янського району відбудеться примусова евакуація сімей з дітьми.
- Очільник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич заявив, що під час примусової евакуації населення з Харківщини, виїхало понад 3 тис. людей.
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