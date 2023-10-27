Під час примусової евакуації з Харківщини, виїхало понад 3 тис. людей, - очільник Куп'янської РВА Канашевич

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Процес евакуації у нас розпочався 9 серпня, ми оголосили обов'язкову евакуацію з 53 населених пунктів, що наближені до зони зіткнення, або з тих населених пунктів, які перебувають під постійними обстрілами. Станом на сьогодні ми можемо сказати, що скористалося цією евакуацією понад 3 тис. людей. З них близько 1200 людей й 240 дітей були вивезені коштом Харківській ОВА, координаційного центру, волонтерських організацій, інші люди виїхали самостійно", - зазначив він.

Канашевич додав, що наразі у зв'язку з тим, що обстріли цивільної інфраструктури посилилися, хаотичність цих обстрілів збільшилася й, за останні тижні є поранені, серед них є діти - на засіданні комісії з евакуації Куп'янського району прийняли рішення звернутися до Харківської ОВА з клопотанням про необхідність проведення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб.

"Безумовно це буде виключно в контексті закону, який діє, це буде робитися виключно з дорослими, дітей ніхто забирати насильно не буде - це буде кропітка робота, яку ми вже проводили в травні, коли робили примусову евакуацію у Дворічанські й Петропавлівській громадах, де зараз дітей немає. Тому чекаємо на рішення Ради оборони Харківської області, чекаємо на рішення Кабміну й заходимо в цю роботу й будемо її виконувати", - наголосив очільник Куп'янської районної військової адміністрації.