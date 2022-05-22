Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Суспільне.

"До того, як її затримали росіяни, вона вже чотири дні перебуває під, скажімо так, арештом. Це окупована територія", - зазначив він.

Про таке місцева влада повідомляє Офісу президента й Мінреінтеграції, а також намагається тримати зв'язок із головами та старостами на захоплених територіях. Однак не всюди зв'язок є. Іноді голови та старости населених пунктів виходять туди, звідки можна зателефонувати. Під час цього Харківська ОВА розповідає ситуацію на фронті й закликає органи місцевого самоврядування не співпрацювати з окупантами.

"Ми спілкуємося про те, які перспективи, як мають вони зараз організовувати ту чи іншу роботу на місцях, від чого слід утриматися для того, щоб не підпасти під ознаки кримінального правопорушення "Державна зрада" в тому числі", - уточнив Олег Синєгубов.

11 травня на Херсонщині російські окупанти викрали колишнього депутата облради.

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