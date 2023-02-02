Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 2 лютого.

"У Горлівці всі бюджетні та комунальні установи отримали наказ подати до окупаційного військового комісаріату списки осіб, які мають бронь. Усі ці люди будуть розглядатися спеціальними комісіями ворога з подальшим призовом на військову службу до лав противника", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ завдали 4 ударів по районах скупчення ворогів і знищили російський дрон "Мерлін"

Авіація ЗСУ протягом минулої доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів. Також українські військові знищили російський БпЛА типу “Мерлін”.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили та пункт управління противника.

Російська авіація наразі не поверталася з Білорусі на аеродроми постійного базування

Генштаб повідомляє, що противник продовжує активну розвідку та підготовку до наступу на окремих напрямках, здійснюючи заходи посилення своїх військ. Тривають наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог зазнає великих втрат, особливо в особовому складі. На інших напрямках окупанти обороняються.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.

На полігонах Білорусі триває підготовка підрозділів ворога. Водночас було завершено спільне навчання авіації РФ та Білорусі, проте російська авіація наразі не повертається з Білорусі на аеродроми постійного базування

Окупанти обстріляли райони Клюсів і Єліного Чернігівської області; Муравейні, Студенка, Катеринівки, Вовківки і Волфиного на Сумщині та Ветеринарного, Козачої Лопані, Стрілечої, Глибокого, Тернової, Стариці, Гатища, Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Охрімівки Харківської області.

Ситуація на інших напрямках така:

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Стельмахівка - Луганської.

ворог обстріляв райони населених пунктів Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Стельмахівка - Луганської. На Лиманському напрямку противник обстріляв Макіївку, Червонопопівку та Діброву на Луганщині.

противник обстріляв Макіївку, Червонопопівку та Діброву на Луганщині. На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Спірне, Білогорівка, Парасковіївка, Веселе, Бахмут та Іванівське Донецької області.

вогневого впливу зазнали Спірне, Білогорівка, Парасковіївка, Веселе, Бахмут та Іванівське Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Веселе, Сєверне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Побєда.

під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Веселе, Сєверне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Побєда. На Новопавлівському напрямку окупанти обстріляли Вугледар, Богоявленку та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони більш як 15 населених пунктів. Серед них - Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Плавні Запорізької області.

обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони більш як 15 населених пунктів. Серед них - Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Плавні Запорізької області. На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Херсон, а також Новокаїри, Червоний Маяк, Зміївка, Берислав, Миколаївка, Тягинка, Понятівка, Інженерне та Антонівка Херсонської області.

Упродовж 1 лютого окупанти 34 рази відкривали вогонь по Херсонській області з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА. Відомо про чотирьох людей, які отримали поранення.