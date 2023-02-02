За добу загарбники 34 рази обстріляли Херсонщину, четверо людей поранені

Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.

"За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 34 рази обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА", - зазначили в пресслужбі.

Так, відомо про чотирьох поранених людей внаслідок російської атаки.

Обласний центр, Херсон, опинився під ворожим вогнем двічі: уражено житлові будинки.

Увечері у середу, 1 лютого, російські окупанти ракетним ударом зруйнували житловий будинок у Краматорську – є жертви та поранені.

У ніч на 2 лютого російські військові обстріляли місто Нікополь із важкої артилерії: за даними ОВА, люди неушкоджені.

Уночі 2 січня загарбники атакували Миколаївщину: під вогнем артилерії опинилася Очаківська громада, люди не постраждали.

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