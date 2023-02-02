За добу загарбники 34 рази обстріляли Херсонщину, четверо людей поранені
Упродовж 1 лютого окупанти 34 рази відкривали вогонь по Херсонській області з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА. Відомо про чотирьох людей, які отримали поранення
Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.
"За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 34 рази обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА", - зазначили в пресслужбі.
Так, відомо про чотирьох поранених людей внаслідок російської атаки.
Обласний центр, Херсон, опинився під ворожим вогнем двічі: уражено житлові будинки.
- Увечері у середу, 1 лютого, російські окупанти ракетним ударом зруйнували житловий будинок у Краматорську – є жертви та поранені.
- У ніч на 2 лютого російські військові обстріляли місто Нікополь із важкої артилерії: за даними ОВА, люди неушкоджені.
- Уночі 2 січня загарбники атакували Миколаївщину: під вогнем артилерії опинилася Очаківська громада, люди не постраждали.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.83
Купівля 39.83Продаж 40.53
-
EUR
Купівля 42.6Продаж 43.57
- Актуальне
- Важливе