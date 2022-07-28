Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

Уранці 28 липня окупанти дуже інтенсивно обстрілювали Чугуїв, за попередньою інформацією, з реактивних систем залпового вогню. Вони пошкодили приватні домоволодіння, господарчі споруди. Також ворожий снаряд влучив у багатоквартирний будинок і спричинив пожежу. За попередніми даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, люди не постраждали. На місці обстрілу працюють профільні служби.

Увечері 27 липня в Чугуївському районі росіяни вгатили по Печенігах запалювальними снарядами. Унаслідок цього виникло відразу кілька пожеж на відкритих територіях. Також було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Рятувальники встановлюють типи вибухонебезпечних предметів.

Протягом 27 липня росіяни накрили вогнем міста й села Харківського, Богодухівського, Ізюмського районів області.

У Харківському ввечері 27 липня вони дуже активно обстрілювали Циркуни та призвели до 7 пожеж. Крім того, окупанти пошкодили житлові будинки та господарські споруди.

У Богодухівському районі від ворожих обстрілів загорілися поля із пшеницею.

Упродовж 27 липня окупанти поранили трьох людей у Харківському районі: двох чоловіків 47 років і 12-річного хлопчика. Один із дорослих перебуває у важкому стані.

"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Також ворог завдав авіаудару неподалік Руських Тишків та вів повітряну розвідку з БПЛА (безпілотний літальний апарат, - ред.). В районі Ізюма окупанти вели штурмові дії у напрямках Довгеньке – Мазанівка та Пасіка - Долина, успіху не мали та відступили з втратами. Наші захисники успішно тримають свої позиції та продовжують нищити загарбників", - наголосив голова ОВА.

У ніч на 28 липня росіяни обстріляли Харків.

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