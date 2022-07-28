У Харкові пролунали вибухи
У Харкові вночі 28 липня пролунало чотири вибухи. Повітряну тривогу оголосили о 00:02
Про це повідомляє Суспільне.
Про пошкодження наразі не повідомляють. Всіх мешканців просять залишатися в безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.
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