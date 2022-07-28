У Харкові пролунали вибухи

Про це повідомляє Суспільне.

Про пошкодження наразі не повідомляють. Всіх мешканців просять залишатися в безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.

Уранці 27 липня на Харківщині окупанти за добу вгатили по будинках, коледжу й фермі.

26 липня заступниця командира батальйону "Карпатська Січ" Марія Чашка в ефірі Еспресо розповіла, що га Харківщині ворог зменшив інтенсивність наступальних спроб і більше обороняється.

26 липня російські війська обстріляли Слобідський район Харкова

23 липня, російські окупанти завдали удару по центральній частині Харкова, постраждала щонайменше одна людина

25 липня депутат Харківської обласної ради Олександр Дорошенко повідомив, що вночі ворог обстріляв місто Чугуїв

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