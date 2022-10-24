Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Наступати завжди важче. Потрібно рухатися, але земля перетворилася на багнюку і це зменшує можливості маневру, можливості руху ЗСУ, але рух все одне продовжується", - зауважив Васильчук.

Командир взводу ТрО також додав, що його підрозділ веде аеророзвідку.

"Наше завдання виявляти техніку й особовий склад противника. Виявляємо фортифікаційні споруди, а артилеристи ЗСУ завдають по цілях нищівного удару", - підкреслив Васильчук.

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