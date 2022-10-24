На Харківщині погодні умови зменшують можливості руху ЗСУ, але просування є, - командир взводу ТрО Васильчук
Командир взводу ТрО ЗСУ Вадим Васильчук зазначив, що останній тиждень на Харківщині не припиняються дощі й це заважає ЗСУ рухатися вперед
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Наступати завжди важче. Потрібно рухатися, але земля перетворилася на багнюку і це зменшує можливості маневру, можливості руху ЗСУ, але рух все одне продовжується", - зауважив Васильчук.
Командир взводу ТрО також додав, що його підрозділ веде аеророзвідку.
"Наше завдання виявляти техніку й особовий склад противника. Виявляємо фортифікаційні споруди, а артилеристи ЗСУ завдають по цілях нищівного удару", - підкреслив Васильчук.
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