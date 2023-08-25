На Харківщині посилюють заходи мобілізації

Про це повідомляє заступник начальника Харківської обладміністрації Роман Семенуха під час міжвідомчої наради з питань реалізації заходів мобілізації.

"З метою виконання планів, поставлених державою, Харківська обласна військова адміністрація посилює свою співпрацю з регіональним центром комплектування та соціальної підтримки у напрямку здійснення мобілізаційних заходів. Також продовжуємо всіляко допомагати нашим захисникам і захисницям", - повідомив Семенуха.

Зазначається, що учасники наради обговорили кроки співпраці між органами, які сприяють або здійснюють мобілізаційні заходи на Харківщині.

Також вони намітили кроки щодо створення на території районних військових адміністрацій та населених пунктів регіону комісій з розгляду питань, пов'язаних із посиленням мобілізаційних заходів.