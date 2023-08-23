Військові просять дати можливість мобілізовувати більше людей, - Зеленський

Про це він сказав на брифінгу під час засідання Кримської платформи.

"Скажу відверто, військові до мене звернулися, щоб дати можливість більше мобілізувати. Більше поки що нічого не можу вам сказати", - заявив глава держави.

Попри це, він наголосив, що для початку варто "навести лад" у військкоматах та ВЛК.

"Дуже важливо в цьому питанні розуміти, хто це робить, і як. Дуже важливе питання військкоматів та ВЛК. Треба якомога швидше навести порядок, а вже потім починати розмову, як збільшити, ким та чим", - пояснив глава держави.

Що відомо про відкриті справи стосовно військкомів

26 липня робочі групи міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру.

Правоохоронці під час майже сотні обшуків у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки 11 областей України виявили схему з уникнення призову на військову службу.

Правоохоронці повідомляють, що посадовці одного з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії нараховували собі та підлеглим щомісячну доплату у 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях.

3 серпня Державне бюро розслідувань затримало посадовця КМВА, якого підозрюють в організації схеми вивезення чоловіків за кордон за довідками про непридатність до військової служби.

Служба безпеки затримала на Полтавщині керівника одного з військкоматів, його звинувачують в отриманні хабаря. Також правоохоронці оголосили підозри двом посадовцям на Черкащині, які нібито продавали підроблені довідки про інвалідність для виїзду чоловікам за кордон.

5 серпня у Києві Державне бюро розслідувань і Офіс генпрокурора затримали й повідомили про підозру начальнику Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому загрожує позбавлення волі до 9 років.

7 серпня керівник районного ТЦК Полтавщини отримав підозру в жорстокому побитті підлеглого опівночі під його будинком із двома колегами.

9 серпня стало відомо, що очільника одного з київських районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки підозрюють у корупції.

У четвер, 17 серпня, Володимир Зеленський підписав указ №491/2023, що ввів у дію рішення РНБО про звільнення всіх обласних військкомів.