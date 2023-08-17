Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів

Про це йдеться на сайті президента.

Цей указ вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 серпня 2023 року "Про результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних Сил України".

"Рекомендувати Головнокомандувачеві Збройних Сил України прийняти рішення щодо перебування на посадах керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних Сил України, припинивши практику їх ротацій", - йдеться у рішенні РНБО.

Також, згідно з рішенням РНБО, на посади військкомів будуть призначати осіб офіцерського складу, які зарекомендовані командувачами оперативно-тактичних угруповань, оперативно-стратегічних угруповань військ та які безпосередньо беруть участь у бойових діях,

Зарекомендовані офіцери для вступу на посаду також проходитимуть перевірку Службою безпеки України.

Окрім того, у рішенні є рекомендація для Офісу Генпрокурора, Національного агентства з питань запобігання корупції та Державного бюро розслідувань вжити протягом місяця додаткових заходів з протидії вчиненню керівниками ТЦК корупційних та інших кримінальних правопорушень.

Що відомо про відкриті справи стосовно військкомів

26 липня робочі групи міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру.

Правоохоронці під час майже сотні обшуків у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки 11 областей України виявили схему з уникнення призову на військову службу.

Правоохоронці повідомляють, що посадовці одного з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії нараховували собі та підлеглим щомісячну доплату у 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях.

3 серпня Державне бюро розслідувань затримало посадовця КМВА, якого підозрюють в організації схеми вивезення чоловіків за кордон за довідками про непридатність до військової служби.

Служба безпеки затримала на Полтавщині керівника одного з військкоматів, його звинувачують в отриманні хабаря. Також правоохоронці оголосили підозри двом посадовцям на Черкащині, які нібито продавали підроблені довідки про інвалідність для виїзду чоловікам за кордон.

5 серпня у Києві Державне бюро розслідувань і Офіс генпрокурора затримали й повідомили про підозру начальнику Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому загрожує позбавлення волі до 9 років.

7 серпня керівник районного ТЦК Полтавщини отримав підозру в жорстокому побитті підлеглого опівночі під його будинком із двома колегами.

9 серпня стало відомо, що очільника одного з київських районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки підозрюють у корупції.